Beñat San José aclara rumores: “A mí nadie de la ANFP me ha llamado”

En los últimos días surgió el nombre de Beñat San José, ex DT campeón con Universidad Católica, como una de las cartas que maneja la ANFP para reemplazar a Reinaldo Rueda en la selección Chilena.

Sin embargo, el estratega español, actualmente en el K.A.S. Eupen de la primera división de Bélgica, aseguró que nadie desde Quilín ha tomado contacto con él.

San José al ser consultado sobre el tema afirmó entender “que se me haga la pregunta. Sé que se esta comentando mucho ese tema. Muchos periodistas han llamado a mis representantes. Pero voy a repetir lo que ya he dicho: a mi nadie de la ANFP me ha llamado. Sé que hay muchos rumores”, según informó el periodista David Liz desde Europa.

Asimismo, el adiestrador agregó que “yo estoy al 100% concentrado en mi trabajo aquí en Eupen. Dirigir la selección de Chile debe ser algo extraordinario, pero también sé como funcionan los rumores. Tengo mi experiencia en todo esto”.

El hispano aclaró que “es verdad que se me acaba el contrato en Eupen en junio 2021, pero no es el buen momento para hablar del futuro, ya que estamos con muchos partidos seguidos. De momento, no me veo irme de aquí”.

Cabe recordar que además del ex DT de la “UC”, también han salido a la luz los nombres de José Néstor Pékerman, Matías Almeyda, Juande Ramos, Quique Sánchez Flores y Juan Manuel Lillo para asumir la banca de la “Roja”.

Agencia Uno