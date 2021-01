Koeman: “No se puede aceptar fallar 7 de 12 penales”

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que aunque todo el mundo tiene “derecho” a fallar un penal, no se puede “aceptar” que su equipo haya errado 7 de sus últimos 12 lanzamientos, ya que a los jugadores azulgranas “hay que exigirles”, y espera que la plantilla siga demostrando que es “mentalmente fuerte” en el duelo de la liga española de este domingo ante el Elche.

“Hemos tirado 12 penales esta temporada y hemos fallado siete, es mucho. Cada uno tiene derecho a fallar un penal, pero fallar siete es demasiado. Sabemos que el número uno para tirar los penales es Leo, pero si no está necesitamos a otra gente con calidad para meter un penal. Es un trabajo en el que se puede mejorar; la presión tienes que ponértela tú mismo, y entrenar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar”, declaró en rueda de prensa.

A pesar de que considera que el equipo “ha cumplido y ha demostrado ser mentalmente fuerte” en esta racha de seis partidos lejos de casa, sí cuestionó su fiabilidad en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Cornellà. “Yo no voy a mentir, opino sobre lo que veo, analizo el partido. Si digo cosas positivas, no las ponéis. La actitud del equipo fue un diez. Pero creo que para ser jugador del Barça hay que exigirles, y si hago una crítica es con respeto”, apuntó.

“Ayudo en todo a mis jugadores, pero si, con todos los respetos, jugamos un partido de 90 minutos contra el Cornellà y sacamos un empate, con dos penales fallados… No puedo decir que el equipo estuvo bien; lo harán otros entrenadores, yo no”, continuó.

En este sentido, el preparador neerlandés reiteró que el campeonato de la liga española es “muy competitivo”. “Tenemos un calendario muy apretado, con muchos partidos, y encima tenemos tres partidos seguidos con prórroga. El equipo se cansa, es normal, y además es el séptimo partido fuera de casa, lo que quiere decir que hemos tenido muchos viajes. Hemos tenido muchos partidos a las 21.00 horas, con viajes en los que volvemos muy tarde. Menos mal que jugamos el domingo por la tarde. Nos toca recuperar la chispa, con una mentalidad fuerte para ganar el partido”, subrayó.

Por todo ello, “va a ser importante recuperar gente”. “El equipo necesita tener más frescura en la plantilla. Parece que Sergi Roberto podrá estar dentro de poco con nosotros, ha hecho su primer entrenamiento con el grupo. Hay que aguantar. Si hay un jugador con demasiado cansancio o sobrecargas hay que hacer cambios. Hay que esperar la suerte de que no tengamos más lesiones de importancia”, explicó.

Sin embargo, no parece que vaya a haber incorporaciones en el mercado de invierno. “Nos falta gente, pero todo depende de la situación económica del club. Yo no decido. Hay suficiente calidad, pero si queremos más, hay que mejorar cosas”, dijo, antes de responder molesto a la pregunta de si fue un error dejar marchar a Luis Suárez. “Solo me hacéis este tipo de preguntas cuando marca. Es un decisión tomada con el club. Le deseo mucha suerte”, expuso.

Quien sí estará disponible este domingo será el defensa estadounidense Sergiño Dest. “Sergiño es un jugador muy joven. Parece que está recuperado, decidiremos si empieza mañana. Ojalá que pueda coger el ritmo de los partidos y dar competencia a los demás”, deseó, para concluir valorando la labor de los suplentes. “Hemos tenido partidos donde ha entrado un suplente y el partido ha mejorado. Sí es verdad que necesitamos más competencia en algunas posiciones del equipo”, finalizó.

Agencia Uno.