Herrera y el proceso de Dudamel en la U: “Quiso poner dinámica, pero se encontró con jugadores que no estaban de acuerdo”

Rafael Dudamel vive un momento complejo en Universidad de Chile debido a las críticas recibidas por el pobre desempeño del equipo. Con sólo dos triunfos en 11 partidos, ostenta el 39,3% de rendimiento y es el segundo peor técnico de la era “Azul Azul”.

Los cuestionamientos aumentan si se toma en cuenta el sombrío panorama de los azules: antepenúltimos en la tabla ponderada y con altas probabilidades de disputar el temido “partido por la permanencia”. Johnny Herrera, ídolo de los universitarios, salió al paso y defendió al venezolano.

“Dudamel quiso poner dinámica, que todo el equipo atacara y defendiera y se encontró con jugadores que no estaban de acuerdo. Suena cliché, pero cuando le exiges algo a un técnico que no armó el plantel, va a tener la excusa que es muy válida que no tiene la gente para implementar su forma de juego, tampoco le puedes echar la culpa en un 100% a él”, sostuvo en diálogo con Deportes en Agricultura.

“Si le estás exigiendo resultado y no tiene las armas para hacer rendir el equipo y hacer que el equipo juegue como él quiere…“, complementó el arquero de Everton, quien criticó el nulo apoyo de la directiva de Azul Azul hacia el otrora seleccionador juvenil.

“Iba a ir el “Coto” Sierra, pero lo bajaron por las redes sociales. Llegaron como a un acuerdo, trajeron a (Rafael) Dudamel, le pidieron plata a Carlos (Heller) que aprobó el presupuesto y ahora nadie lo llevó. En un principio todos los llevaron y ahora nadie lo llevó”, cerró.