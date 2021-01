En Unión Española explicaron la súbita salida de Ronald Fuentes: “Los últimos resultados fueron determinantes”

Luis Baquedano, gerente de Unión Española, conversó con Deportes en Agricultura y abordó la salida del técnico Ronald Fuentes. Hay que recordar que el DT, quien había renovado hace un mes por todo el 2021, fue despedido producto de los malos resultados en el Campeonato Nacional y la salida de varios jugadores claves.

“Era algo que se venía evaluando no hace mucho tiempo porque incluso le renovamos el contrato, pero los últimos partidos fueron determinante. Veníamos jugando mal, sentíamos que el equipo no estaba en la línea del técnico y el partido con Huachipato marcó la idea de realizar un cambio. Después, perder con Coquimbo Unido, que era el colista, fue determinante. Los equipos se nos empezaron a acercar, nos comimos toda la línea de crédito y quedamos con Palestino a un punto. No hay nada más que eso”, sostuvo.

“Si uno analiza el campeonato completo es fantástico, estamos terceros y en pre Libertadores, hasta este momento. Tenemos que ser claros en el análisis. Sé que parece raro que cambiemos al entrenador en este momento, pero venimos en caída libre. Acá hay responsabilidad compartidas: técnico, jugadores y dirigentes”, complementó el directivo, quien se refirió al supuesto impasse entre el adiestrador y el dueño del club, Jorge Segovia.

“Intercambio de ideas con énfasis en algunas cosas han existido, pero con mucho nivel y respecto. Ronald tenía el apoyo del directorio y tenía fluidas conversaciones con el dueño del club. Su salida no tiene nada que ver con temas personales. Conmigo tuvo una relación armónica, fue un agrado trabajar con él, pero estas cosas se dan en el fútbol, no pasa nada“, cerró.