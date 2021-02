Acevedo, ex DT del Campanil: “U. de Concepción es más que Colo Colo en lo colectivo”

Universidad de Concepción tiene la gran opción de dar el golpe más grande en la historia del fútbol chileno. Este miércoles, a las 18 horas en el Estadio Fiscal de Talca, enfrentará a Colo Colo por el “partido por la permanencia”.

Eduardo Acevedo, ex técnico de los sureños, conversó con Deportes en Agricultura y destacó la actitud de sus ex dirigidos. “La campaña ha demostrado que el equipo se formó por carácter, por personalidad y mucho trabajo, por eso logramos esa cantidad de puntos a pesar de no alcanzar el objetivo de clasificar a copas internacionales”, dijo.

“No me cabe ninguna duda que será un partido tremendo, pero confío mucho en la personalidad de los jugadores del Campanil“, complementó el uruguayo, quien detalló que los penquistas llegan mejor que los santiaguinos.

“Hubo mucho problema internos en el Monumental que merma en lo colectivo. Para mí, Universidad de Concepción es más que Colo Colo en lo colectivo. Es un partido de equipos que sepan manejar mejor la presión. Se va a jugar un encuentro espectacular dentro de los más feo en el fútbol”, expresó.