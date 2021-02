“La historia no la borra una sociedad anónima”: La polémica despedida de Jorge Valdivia de Colo Colo

Crédito: Santiago Wanderers Vs Colo Colo

Uno de los jugadores que no seguirán en Colo Colo es el volante Jorge Valdivia, quien llegó el semestre pasado a los albos y, prácticamente no jugó debido a las lesiones que sufrió. En ese sentido, este viernes y a través de Twitter, el cuadro de Macul se despidió del “Mago”.

Y la respuesta del campeón de América con la Roja no tardó en llegar. Resulta que el ex Palmeiras publicó su foto y un polémico mensaje. “La historia no la borra una sociedad anónima. Gracias Colo Colo”, fue lo que escribió.

Cabe señalar que, el futuro del “Mago” quedó en el aire, ya que no se sabe dónde jugará la próxima temporada. Puede que se mantenga en Chile o parta al extranjero.