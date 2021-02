Jarry lamentó su eliminación en Córdoba, pero advierte: “Me falta para volver a lo que venía haciendo”

Nicolás Jarry (1.165° ATP) no pudo con el francés Benoit Paire (29) y quedó eliminado en los octavos de final del ATP 250 de Córdoba, Argentina tras caer por parciales de 6-2, 6-4.

Si bien el chileno volvió a disputar un torneo ATP después de 19 meses, se mostró consciente que esto es un nuevo inicio. “Me falta para volver a lo que venía haciendo. Tengo que mejorar mental, física y tenísticamente. Pero sé que esto es un proceso largo, han pasado muchas cosas y no es llegar y pegar”, dijo.

De todas maneras lamentó el tropiezo en suelo trasandino. “El sentimiento es un poco amargo, no pude jugar como venía. Hay días que no son como uno quiere. Tengo que sacar mejor, hoy (ayer) lo hice mal. Si tengo que decir las claves del partido, creo que no entré bien y que no supe aprovechar las chances”, concluyó.