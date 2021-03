Esteban Paredes deja atrás a Colo Colo: “Ya es tema pasado”

Este martes fue presentado oficialmente Esteban Paredes como refuerzo de Coquimbo Unido, oportunidad en que se refirió a su salida de Colo Colo y reiteró que colgará los botines a fin de año.

Consultado por su partida del “cacique”, Paredes aseguró que “ya es tema pasado. Si bien uno se queda con el cariño de la gente, ahora solo me enfoco en Coquimbo Unido”, según consigna TNT Sports.

Sobre su llegada al elenco “pirata”, el delantero afirmó estar “muy motivado, la ciudad me ha recibido de la mejor forma, al igual que mis compañeros y el club”.

“Se viene algo muy importante, se incorporaron jugadores con roce internacional bastante bueno y tenemos la posibilidad de hacer un buen campeonato para subir de nuevo a Primera División“, complementó.

Asimismo, reiteró que “mi intención es retirarme a fin de año, espero que sea con una copa para tener a Coquimbo en Primera División y espero reencontrarme con el fútbol. Quiero disfrutar, ganar y dejarle un mensaje a mis compañeros por todo lo que he hecho en este deporte”.

Por último, abordó su puesta a punto en el equipo de Héctor Tapia, detallando que “hablamos con el cuerpo técnico, iremos de menos a más tras lo que pasó en Colo Colo. Físicamente me he sentido bien y luego me tengo que poner a punto a nivel futbolístico”.