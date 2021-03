Jorge Segovia proyectó los desafíos de Unión Española y defendió el proceso de Jorge Pellicer

Jorge Segovia, dueño de Unión Española, conversó este lunes con Deportes en Agricultura respecto a las proyecciones del equipo para la temporada 2021, sobre todo ahora que las energías estarán concentradas en el Campeonato Nacional tras la dura eliminación en la Copa Libertadores.

“Estamos con la idea de que Unión Española sea protagonista en el Campeonato Nacional. Nuestra presentación en Copa Libertadores no fue buena, pero también hay que reconocer los méritos del rival, que venía de jugar varios partidos juntos. No lo veo como una justificación a nuestra participación, que no fue buena, pero Independiente del Valle es un buen equipo“, sostuvo el dirigente, quien abordó las críticas recibidas hacia Jorge Pellicer.

Hay que recordar que el técnico asumió tras la sorpresiva salida de Ronald Fuentes y que sólo registra una victoria en cinco partidos dirigidos, cuestión que ya genera ruido entre los seguidores hispanos.

“No se puede juzgar una trayectoria por cinco partidos, sobre todo si esos partidos son atípicos. Jorge Pellicer tomó un plantel que no conformó él, un plantel que venía teniendo malos resultados. No se consigue de un día para otro que un equipo funcione como tal, hace falta un poco más de proceso para que el equipo juegue más, se vaya conociendo y vaya entendiendo la idea de lo que quiere el técnico. Hace falta tiempo (al proceso de Pellicer en UE)“, manifestó.

El español, además, comentó la polémica por los ascensos a Primera B y, sin mencionarlo, aludió a lo sucedido con Universidad de Chile en la temporada 2019. “Lo que se gana en la cancha, se debe respetar. No me parecía bien que no se dieran los ascensos. Todo este problema se generó porque el 2019 no se terminó el campeonato como correspondía debido al estallido social y Unión Española era uno de los equipos que quería terminarlo. No se quiso cerrar el campeonato 2019 porque habían equipos con riesgos de bajar a la Primera B“, aseveró.