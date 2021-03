Programación de la primera fecha del Campeonato de la Primera B 2021

La ANFP entregó la programación de la fecha inicial del Campeonato Nacional de la Primera B 2021, que comenzará el sábado 3 de abril con el partido entre Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó.

El duelo entre el ‘Velero’ y el ‘León de Atacama’ será el único de la jornada sabatina, a disputarse desde las 15:00 horas en el Estadio Chinquihue.

La jornada inaugural de la segunda categoría del balompié nacional se prolongará hasta el lunes 12 de abril, con el cruce entre Universidad de Concepción y Santiago Morning.

Cuatro encuentros de la primera jornada contará con transmisión televisiva. Estos son: Puerto Montt vs. Copiapó, Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, Deportes Santa Cruz vs. Lautaro de Buin y Rangers vs. Unión Sab Felipe.

Primera B – Primera fecha.-

Sábado 3 de abril:

Puerto Montt vs. Copiapó, 15:00 horas, Estadio Chinquihue

Domingo 4 de abril:

Deportes Temuco vs. San Luis, 11:00 horas, Estadio ‘Germán Becker’

Magallanes vs. San Marcos de Arica, 11:00 horas, Estadio Municipal de San Bernardo

Cobreloa vs. Barnechea, 11:00 horas, Estadio Zorros del Desierto

Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido, 11:00 horas, Estadio Tierra de Campeones

Lunes 5 de abril:

Deportes Santa Cruz vs. Lautaro de Buin, 19:00 horas, Estadio “Joaquín Muñoz García”

Martes 6 de abril:

Rangers vs. Unión San Felipe, 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca

Lunes 12 de abril:

U. de Concepción vs. S. Morning, 20:00 horas, Estadio ‘Ester Roa’