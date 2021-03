Fernandes y su lado más íntimo: ídolos, los deseos para sus hijos y el “fútbol como salida” a una infancia difícil

Junior Fernandes rompió su tradicional ostracismo y en una distendida conversación con el sitio oficial del İstanbul Başakşehir FK, cuadro al cual defiende en Turquía, mostró su lado más íntimo.

El delantero de 32 años detalló su amor por el fútbol y como este sirvió como “escape” en medio de su compleja infancia. “Siempre me gustó el fútbol. Mi padre me llevaba a jugar, mi madre me motivaba también a jugar fútbol y fue algo que fui haciendo de pequeño. Mi sueño siempre fue ser futbolista y gracias a Dios se pudo cumplir. No fue una infancia fácil. No vengo de una familia que tuviera muchos recursos, entonces ser futbolista era como una salida“, dijo.

En la instancia, además, reveló que sus ídolos con Ronaldinho y Kylian Mbappé y no mira con malos ojos que, a futuro, uno de sus hijos también quiera ser futbolista.

“Tengo tres niños. Claro que me gustaría que uno de ellos fuera futbolista, pero como padre voy a apoyarlos en lo que ellos quieran. Si quieren ser futbolistas bien. Si no, que sean lo que ellos quieran. No soy un padre que los obligue a jugar fútbol porque yo soy futbolista”, cerró.