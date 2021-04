Carlos Chandía “le quitó piso” a Hermosilla y sostuvo: “Para mí es gol de Mario Sandoval”

Sin dudas que la polémica de la tercera fecha del Campeonato Nacional se vivió en el partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile. A los 87 minutos Mario Sandoval marcó de tiro libre, pero la jugada fue anulada por el árbitro Ángelo Hermosilla. ¿El motivo? Según los jugadores “granates”, no había orden para ejecutar aún cuando esta sí existió.

“(Hermosilla) me dijo que él todavía no había autorizado con el silbato la ejecución, las contradicciones del árbitro me dejaron bastante inquieto porque sus incoherencias en el momento de su decisión no nos permitió llevarnos los tres puntos, me deja con amargura” reconoció Rafael Dudamel, técnico de los azules.

Carlos Chandía, ex juez FIFA, conversó con Deportes en Agricultura y cuestionó la decisión de su par. “Estuvo mal mi querido amigo Hermosilla. Si valida el gol y lo mantiene firme, no pasa nada. Para mí es gol de Mario Sandoval, yo lo valido. Hermosilla ya había dado la orden de jugar, por lo tanto de ahí en adelante el equipo defensor tiene que estar atento“, sostuvo.

“Si lo anuló, desconozco la razón por la cual lo anuló. Si lo hizo, debió cobrar tiro libre indirecto para el equipo defensor (Deportes La Serena)“, complementó el alcalde de Coihueco.