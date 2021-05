Cristian Garin logró el mejor triunfo de su carrera

El triunfo más importante de su carrera. Así se podría calificar lo hecho por Cristian Garin (25° ATP) en los octavos de final del ATP Masters 1.000 de Madrid ante el ruso Daniil Medvedev (3°).

El chileno mostró un juego más que sólido y se impuso por 6-4, 6-7 y 6-1 en casi dos horas y media.

Un quiebre en el tercer ‘game’ le permitió al nacional llevarse la primera manga, pero el europeo equiparó todas las cosas en el tie break de la segunda. Todo se definió en el tercer parcial donde el Top 3 se desconcentró notoriamente.

Eso lo aprovechó Garin, quien le rompió el servicio en dos ocasiones y se instaló en los cuartos de final, instancia donde enfrentará al ganador del cruce entre el argentino Federico Delbonis (77°) y el italiano Matteo Berrettini (10°).

