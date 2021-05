“Alexis Sánchez me vuelve loco”

Alexis Sánchez sin dudas es uno de los protagonistas del título del Inter de Milán en la Serie A de Italia. El chileno, quien salió lesionado en el 3-1 sobre la Roma, ostenta siete goles en 29 encuentros y sigue cosechando elogios.

Antonio Cassano, ex delantero lombardo y con amplio recorrido en Europa, también le dedicó loas al nacional. “No nos damos cuenta, pero es un súper campeón y un jugador fabuloso. Fíjate en los equipos en que ha estado, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United, con tantos campeones… Me vuelve loco“, expresó en la plataforma Twitch.

“Nosotros en Bobo TV (canal de Christian Vieri) hemos reverenciado y colmado de grandes cumplidos a Sánchez después de que falló el penal ante Sampdoria (enero). Lo criticaron, pero ahí estaba, siendo el mejor en la cancha”, complementó el “Bambino”.