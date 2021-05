“Hubo un acercamiento”: Palestino podría perder a una pieza clave

Jonathan Benítez podría estar disputando sus últimos partidos en Palestino. El delantero de 29 años, quien ostenta 13 goles en 41 duelos con la institución de La Cisterna, es seguido de cerca por un importante elenco de México.

¿De quién se trata? De Pumas UNAM, cuadro que ya planifica la próxima temporada de la Liga MX y lo hace con el “árabe” dentro de las prioridades.

El zurdo dialogó con AS México y no ve con malos ojos saltar al fútbol norteamericano. “Ya hubo un acercamiento, si me gustaría jugar en Pumas y ojalá se dé la posibilidad“, dijo.

En las próximas semanas podría haber novedades.