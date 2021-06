Programación de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Este martes 8 de junio se jugarán todos los partidos de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ecuador y Perú le darán el vamos a la jornada en Quito desde las 17 horas.

Por su parte la Roja enfrentará a Bolivia a las 21:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Revisa la programación completa.

Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 – Octava fecha

17:00 | Ecuador vs. Perú | Quito

18:30 | Venezuela vs. Uruguay | Caracas

19:00 | Colombia vs. Argentina | Barranquilla

20:30 | Paraguay vs. Brasil | Asunción

21:30 | Chile vs. Bolivia | Santiago