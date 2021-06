Rusia terminó con una mala racha y sigue con vida en la Eurocopa

Rusia se repuso del 3-0 sufrido ante Bélgica en la primera fecha de la Eurocopa y este miércoles derrotó 1-0 a Finlandia en la segunda jornada del Grupo B.

El único gol del encuentro lo anotó Aleksey Miranchuk a los 45’+2′. El tanto, además, finalizó con una mala racha de seis duelos sin ganar en el torneo continental.

Este lunes 21 de junio el conjunto ruso buscará la clasificación a los octavos de final ante Dinamarca.

⏰ RESULT ⏰

⚽️ Aleksei Miranchuk 45’+2

🇫🇮🆚🇷🇺 Russia secure their first 3 points of the finals…

🤔 Fair result? #EURO2020

