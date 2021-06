Eurocopa: Bélgica logró su calificación a octavos de final en un partido lleno de emotividad

Bélgica se convirtió en el segundo clasificado a los octavos de final de la Eurocopa 2020 luego del 2-1 sobre Dinamarca. El partido estuvo marcado por los homenajes y reconocimientos a Christian Eriksen, quien se desmayó y descompensó de manera dramática ante Finlandia.

Yussuf Poulsen abrió la cuenta para los daneses (2′), pero Thorgan Hazard (54′) y Kevin De Bruyne (70′) revirtieron el marcador para los dirigidos por Roberto Martínez.

Así las cosas, el conjunto belga se sumó a Italia en la ronda de los 16 mejores. Los escandinavos, en tanto, siguen sin puntos y enredaron sus pretensiones.

🇧🇪 Bravo, Belgium! The second team to qualify for the Round of 16 🥳#EURO2020 | #BEL pic.twitter.com/EFXNkvBfyA

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021