Países Bajos superó sin problemas a Austria y avanzó a octavos de final

Países Bajos superó 2-0 a Austria en Ámsterdam y se convirtió en el tercer clasificado a los octavos de final de la Eurocopa 2020.

Memphis Depay mediante lanzamiento penal (11′) y Denzel Dumfries (67′) marcaron los goles naranjas. Así las cosas, llegó a los seis puntos en el Grupo C y en la última fecha enfrentará a Macedonia del Norte.

El conjunto austríaco, en tanto, se quedó con tres unidades y se jugará “el todo o nada” contra Ucrania.

🇳🇱 The Netherlands are through to the Round of 16 as group winners! 🎉🎉🎉#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021