Gustavo Poyet tras eliminación de la UC: “No quiero poner excusas”

Universidad Católica recibió un duro golpe esta tarde luego de caer por 0-2 frente a Everton y ser eliminado de la Copa Chile. Los Cruzados que llegaban ilusionados de cerrar la llave en condición de local, no pudieron ante los Ruleteros y se despidieron del certamen.

Gustavo Poyet, estratega de los Cruzados, fue autocrítico respecto al desempeño de su equipo. “Nuestro primer tiempo fue muy malo. Tengo una idea, pero prefiero ver el partido con tranquilidad porque cuando te llegan y convierten con tanta facilidad, es mejor analizarlo”, señaló el uruguayo.

Por último, el estratega prefirió no excusarse tras la eliminación y aseguró que les duele no seguir en competencia. “No quiero poner excusas. Hoy no rendimos y el rival estuvo mejor que nosotros. Es un día triste porque era una oportunidad para seguir compitiendo en esta copa”, sentenció.