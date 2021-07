“Cuestionable”: ex DT del fútbol formativo de la U realizó seria acusación contra Rafael Dudamel

Hace poco más de un mes Rafael Dudamel se fue de Universidad de Chile con el quinto peor desempeño de la era Azul Azul. Sin embargo, su “legado” todavía da vueltas en el Centro Deportivo de los universitarios. Marcelo Jara, ex entrenador de la categoría Sub 19 de los azules, realizó una seria denuncia contra el venezolano.

“Él (Dudamel) viajó a Chile, pero tuvo positivo en el examen de Covid y me pidieron que extendiera mi interinato. Dudamel tuvo que estar 10 días en una residencia y yo preparé el equipo para jugar el siguiente partido ante Everton en Viña del Mar, pero mientras yo trabajaba, Dudamel empezó secretamente vía telefónica y whatsapp a darle instrucciones a los jugadores. O sea, ellos por un lado me escuchaban a mí en los entrenamientos y por otro a Dudamel desde su lugar de resguardo sanitario”, aseveró en diálogo con el portal Encancha.

“Él tuvo un comportamiento ético cuestionable que yo no dejé pasar y que ahora, a la larga, me pasa la cuenta“, complementó el otrora delantero, quien hizo llegar este reclamo a la dirigencia laica.

“Yo le dije que no me parecía. También le comenté a Sergio Vargas y a Rodrigo Goldberg. Dijeron entenderme, pero el tema siguió y les comuniqué que en esas condiciones no me sentaría en la banca en el partido en Viña. Me pidieron que igual lo hiciera, pero dije que no”, aseveró.