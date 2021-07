Tomás Gonzáles previo a Tokio 2020: “Probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos”

El gimnasta nacional conversó con los medios de comunicación en la previa de los que serán sus terceros Juegos Olímpicos, y según adelantó, probablemente los últimos.

En conferencia de prensa, el deportista chileno sostuvo que “veo difícil seguir mucho tiempo más en el alto rendimiento, en lo personal he cumplido con todas las metas. Hay un tema de desgaste natural, físico, que impide mantener por mucho tiempo más el desempeño en el alto rendimiento. Probablemente sean mis últimos Juegos Olímpicos”.

Al ser consultado por su objetivo en las Olimpiadas, González aclaró que su meta es “lograr hacer la dificultad de 16.2 con buena ejecución. Si viene la final bien, y si no bien igual. Estoy hace 30 años en esto y siempre he dado el %1000. Estoy en un momento de mi carrera donde no me voy a echar a morir por una caída o fallo”.

Por último, confesó que arriesgará un poco más de lo habitual, considerando que pueden ser sus últimos Juegos Olímpicos. “Merecía estar en Tokio y quiero disfrutar estos Juegos y voy a arriesgar un poquito más. No pierdo nada, es mi minuto de disfrutar”, sentenció.