La autocrítica de Marcelo Cañete: “No estoy en el nivel que mostré el año pasado”

El volante de Universidad de Chile, Marcelo Cañete, sigue recuperándose de una lesión que lo mantiene alejado hace varias semanas de las canchas. El jugador fue autocrítico respecto a su rendimiento en el cuadro azul.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex mediocampista de Cobresal señaló que “soy autocrítico y sé que no estoy en el nivel que mostré el año pasado. Mi idea es volver y poder revertir la situación en la que está el equipo”.

Respecto a su función en Universidad de Chile, Cañete indicó que “tengo la responsabilidad de hacer jugar al equipo y aumentar el nivel de mis compañeros. Estoy convencido en logarlo”.

Bajo esa misma línea, recordó la etapa de Rafael Dudamel y lo comparó con Esteban Valencia. “Dudamel era más estructurado, de esperar más al rival. Con Valencia es diferente, tenemos mayores libertades y eso entra más en mi juego”, reflexionó

Por último, el volante aclaró que aún no está a para sumarse a la par con sus compañeros. “De a poco me voy poniendo a punto físicamente, pero aún me falta para estar a disposición”, terminó.