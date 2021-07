“He vuelto a vivir”: El mensaje de Marcelo Díaz tras debutar con Libertad de Paraguay

Marcelo Díaz volvió a las canchas tras más de ocho meses de inactividad. El volante debutó en la victoria de su equipo, Libertad de Paraguay, ante Junior de Barranquilla por Copa Sudamericana.

El nuevo club del chileno se impuso por 4-3 en Colombia y dio un gran paso para acceder a la siguiente fase del certamen continental. Tras su debut, Díaz utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje de agradecimiento.

“La vida me enseño que no hay otra cosa que levantarse una y mil veces”, comenzó diciendo el Chelo. “Pasaron exactamente 8 meses y 13 días desde que jugué mi último partido oficial. Fueron meses muy difíciles, llenos de incertidumbre, de situaciones complicadas y de lágrimas de frustración”, agregó.

Por último, el ex mediocampista de la “U” aseguró que, con su reestreno en el fútbol, ha vuelto a vivir. “He vuelto a las pistas, he vuelto a sentirme futbolista, he vuelto a disfrutar de un pase al compañero, he vuelto a lo que tanto me apasiona. Simplemente: he vuelto a vivir”, sentenció.