Por el Golden Slam: Novak Djkovic confirma su presencia en Tokio 2020

El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, confirmó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El serbio quiere ganarlo todo este 2021 e irá en busca del Golden Slam (cuatro Grand Slam y los JJ.OO.) y de convertirse en el más ganador de la historia.

Así, a través de sus redes sociales, Djokovic confirmó su presencia en Tokio 2020. “No puedo decepcionar a mi amigo Koujirou. Reservé mi vuelo para Tokio y orgullosamente me uniré al equipo de Serbia para participar de los Juegos Olímpicos”, escribió en su cuenta de Twitter

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021