Joaquín Larrivey: “La ‘U’ tiene que ajustar tuercas en muchas áreas”

El delantero de Universidad de Chile, Joaquín Larrivey, hizo una fuerte autocrítica respecto al momento que vive la escuadra universitaria.

En entrevista con El Mercurio, el atacante aseguró que “Hay que tener la humildad de aceptar las cosas que estamos haciendo mal. A partir de ahí se puede mejorar. SI uno mantiene la humildad y no que se las sabe todas, se consiguen objetivos. Con espíritu de sacrificio se progresa. No hay otra. Y la ilusión de pelear el campeonato sigue intacta, pues veo potencial para eso. Y quien no tenga la ilusión de pelear, erró del club”.

El argentino señaló que el plantel debe hacer una autocrítica “en lo individual y en lo grupal”. “Al decir esto me refiero a todas las áreas. Son días de mucha reflexión, de mucha autocrítica, pero con la esperanza de que ese ejercicio sirva y podamos sacar adelante lo que resta del campeonato”, agregó.

Por último, Larrivey confesó que el club debe mejorar en distintas áreas. “Me parece que la U tiene que ajustar tuercas en muchas áreas, no solo en la futbolística. Ahí todos debemos mejorar porque no podemos decir que estamos creando 25 ocasiones y que no podemos hacer un gol”, sentenció.