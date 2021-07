Nicolás Jarry avanza a segunda ronda del Challenger de Tampere

El tenista chileno Nicolás Jarry (265º ranking ATP) debutó con un triunfo en el Challenger de Tampere tras imponerse ante el checo Jonas Foretjek (316º).

El nacional cayó en el primer set por 6-7. Sin embargo, abrochó el partido con un doble 6-3 en dos horas y dieciséis minutos de juego.

El rival de Jarry en el torneo que tiene sede en Finlandia saldrá entre el francés Antoine Hoang (143º) y el checo Lehecka (254º).

Great match from both, Nicolas Jarry takes the win 👏🏼

🇨🇱 Jarry – Forejtek 🇨🇿 6-7, 6-3, 6-3 pic.twitter.com/6DmbaLBWr9

— Tampere Open (@TampereOpen) July 19, 2021