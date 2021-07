Verstappen dispara contra Hamilton tras polémica definición en Silverstone

Sigue la polémica tras la coronación de Lewis Hamilton (Mercedes) en el Gran Premio de Gran Bretaña disputado este domingo. Esto, tras el choque que protagonizó el británico junto a Max Verstappen (Red Bull), que le costó la eliminación al piloto neerlandés. Hamilton, en tanto, solo recibió 10 segundos de castigo.

La decisión provocó la molestia de Verstappen, quien se descargó a través de sus redes sociales una vez terminada la carrera. “Me alegro de estar bien, pero decepcionado de haber sido eliminado así. El castigo dado no nos ayuda de ninguna forma y no es justo en relación a lo peligroso del movimiento de Lewis. Ver las celebraciones mientras yo estaba en el hospital es irrespetuoso y un comportamiento muy antideportivo”, criticó el piloto de Red Bull.

Hamilton, por su parte, hablo tras quedarse con la carrera y aseguró no sentirse responsable por lo sucedido. “Max fue muy agresivo y yo iba a su lado. Él no me dio espacio. Tanto si estoy de acuerdo o no con mi sanción, sigo estando aquí“.

Por último el británico, aseguró que compitió de forma justa. “Le envío mis mejores deseos a Max, que es un competidor increíble. Me alegra saber que está bien. Siempre correré duro pero siempre de forma justa. Mi equipo mostró valentía y perseverancia. Es un sueño ganar frente a mi público local”.

Hamilton y Verstappen se verán las caras nuevamente el próximo 1 de agosto en el Gran Premio de Hungría.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa

— Formula 1 (@F1) July 18, 2021