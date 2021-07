Pato Yáñez presiona a Quinteros: “Tiene la obligación de pelear el título”

En Colo Colo siguen buscando un goleador. Tras el acuerdo de Nicolás Blandi para dejar el club, Gustavo Quinteros confirmó a Deportes en Agricultura que necesita reforzar la delantera pensando en el Torneo Nacional y la Copa Chile.

En la primera edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez sostuvo que, pese a no contratar un goleador, Colo Colo tiene la obligación de pelear en la parte alta de la tabla. “Colo Colo necesita un goleador. Aunque eso no justifica que no pelee arriba. Quinteros tiene la obligación de pelear el título, con lo que tiene le sobra y alcanza”, afirmó el panelista.