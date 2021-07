Tomás Alarcón en su presentación en Cádiz: “Me falta mucho para que me comparen con Medel”

Durante le jornada el chileno Tomás Alarcón fue presentado en el Cádiz español. En rueda de prensa, el ex jugador de O’Higgins se mostró feliz de arribar al club europeo.

Respecto a su función en el equipo, el volante indicó que su nuevo entrenador, Alvaro Cervera “quiere que haga lo mismo que llevo haciendo hasta ahora. Me pide que haga lo mismo que hacía con mi club y mi selección”.

En su llegada a tierras españolas, Alarcón fue comparado con Gary Medel, quien jugó junto al Sevilla en La Liga. Sin embargo, el volante se lo toma con calma. “Acá en España me ha llamado la atención que me lo han dicho, pero no me gusta, porque él ha conseguido muchas cosas que yo aún no he conseguido, siento que me falta mucho para que me comparen con él, tengo que trabajar, pero de la misma forma es un halago que me comparen con alguien que ha hecho tanta historia en nuestro país”.

Por último, agradeció el cariño que ha le han brindado los hinchas del Cádiz. “Me llamó mucho la atención de que aún no he jugado y mucha gente se me ha acercado y me han abrazo. Me han dicho que son la mejor afición de España. Estoy muy feliz y ansioso de poder compartir un partido junto a ellos”.