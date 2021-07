Javier Parraguez y su permanencia en Colo Colo: “Si no es acá, tendré que buscar otra opción”

El delantero colocolino Javier Parraguez no descarta partir de Colo Colo si no encuentra continuidad. El ex Huachipato lleva más de tres meses sin jugar por los albos, debido a un desgarro del que ya se encuentra recuperado.

En conversación con el sitio En Cancha, el jugador albo se refirió a la falta de continuidad en Colo Colo y sobre una posible partida: “Estoy tranquilo y enfocado en Colo Colo, quiero jugar obviamente y si no es acá tendré que buscar otra opción, poro estoy muy tranquilo y quiero pelearla”.

Sobre si ha tenido alguna conversación con Quintero tras su lesión, el delantero colocolino señala: “No he tenido la oportunidad de conversar con él, pero creo que se va dar la chance. Estoy muy enfocado y convencido de poder aportar desde donde sea y si es dentro de la cancha, mejor aún. Es para eso lo que uno entrena y se predispone siempre”.

Finalmente abordó el papel que tuvo en Colo Colo cuando les tocó pelear por la permanencia: “Para mi fue muy importante, estuve en las malas donde nadie quería estar y ahora que estamos en las buenas, también me gustaría estar”.