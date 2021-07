Cristian Garin se despide del ATP de Gstaad

El tenista chileno Cristian Garin (19º ranking ATP) fue eliminado del ATP de Gstaad a manos del francés Hugo Gaston (155º).

El nacional no arrancó de la mejor forma el partido y cayó por 4-6 en el primer set. En el segundo, en tanto, el ariqueño emparejó las acciones con un cómodo 6-1.

El en tercer y definitivo set, Garin se puso rápidamente en ventaja por 4-2. Sin embargo, el francés se repuso e igualó las acciones. Posteriormente el chileno logró un break y sirvió para quedarse con el partido, aunque no pudo aprovechar su servicio.

En el tie break el galo se hizo fuerte y cerró el partido (4-6, 6-1 y 6-7). Ahora Garin viajará a Estados Unidos en la gira de canchas duras previo al US Open.

BRAVOOO HUGO 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 What a brilliant start in the day at the #swissopengstaad. @HugoGaston7 wins a very tight decisive tiebreak against #CristianGarin 6:4 1:6 7:6(11) and will play the semifinals tomorrow. #atpworldtour pic.twitter.com/taNsUoQQnO

— Swiss Open Gstaad (@SwissOpenGstaad) July 23, 2021