El dolor de María Fernanda Valdés: “Estábamos trabajando para una medalla Olímpica”

María Fernanda Valdés no estará presente en Tokio 2020. La pesista nacional sufrió una sub luxación y rotura de ligamento en un hombro y deberá someterse a una cirugía.

En conferencia de prensa la deportista nacional abordó su lesión y lamentó lo ocurrido.“Veníamos trabajando súper bien, el hombro estaba completamente sano. Efectuando un movimiento de arranque con 115 kilos se produjo una sub luxación. No tiene que ver con un desgaste, simplemente fue un accidente. Tuve mala suerte”.

“Estábamos trabajando para una medalla olímpica. Tengo rabia, tristeza, pena. Es difícil tomar la decisión que tomé, pero el dolor del hombro no mejoró”, agregó.

Respecto a la decisión de bajarse de los Juegos Olímpicos, Valdés aseguró que “el doctor me dijo que el hombro estaba demasiado inestable. No teníamos la certeza de que no se volviera a luxar nuevamente. Lo evaluamos bien y decidimos dar un paso al costado”.

Por último, deportista nacional se mostró optimista de cara al futuro y adelantó que en los próximos días entrará a pabellón para posteriormente comenzar su recuperación. “Esto es un obstáculo en nuestro camino, pero hay que afrontarlo de la mejor manera. Luego de la operación hay que empezar a recuperarse para volver lo antes posible”, sentenció.