Eduardo Vargas: “La gente sabe que quiero volver a jugar algún día a la ‘U’”

El delantero chileno Eduardo Vargas sigue aislado tras dar positivo por segunda vez al Covid 19. Aunque sigue preparando desde su casa el retorno al Atlético Mineiro.

En conversación con Las Últimas Noticias, el atacante analizó el desempeño de la selección chilena en la Copa América 2021. “Lo dimos todo. Y hablo de todos, del cuerpo técnico y de los jugadores. Contra Brasil tuvimos chances y no supimos concretar”, comenzó diciendo Turboman.

Respecto a las críticas, señaló que “yo me siento un jugador de Selección. Cuando uno hace goles, andan todos vueltos locos, y me alegro que así sea porque a uno le da satisfacción que nuestro país gane. Pero hay otros que hablan sin fundamentos y no saben ni ver el juego”.

Al ser consultado si cree que Chile pueda clasificar al Mundial de Qatar 2022, indicó que “está complicado. El empate ante Bolivia nos complicó, pero queda mucho camino por recorrer. Creo que tenemos chance”.

Por último, se refirió a un posible retorno a Universidad de Chile, club donde consiguió un bicampeonato y la Copa Sudamericana. “Claro que me gustaría. La gente sabe que quiero volver a jugar algún día a la ‘U’. Eso lo veremos con el tiempo. Por eso que cambié mi forma de alimentarme y mi entrenamiento, para ser un aporte si me toca volver a la ‘U’”, cerró.