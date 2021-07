Tom Daley, tras ganar oro en Tokio 2020: “Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico”

El clavadista británico Thomas Daley ganó su primera medalla de oro junto a su compatriota Matty Lee en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras el triunfo en la prueba de salto sincronizado envió un emotivo mensaje en conferencia de prensa a la sociedad LGTBIQ+.

“Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente. Creía que no encajaba. Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa. Tienes una gran familia, esa que has elegido, que te está apoyando… Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y campeón olímpico”, comentó en conferencia de prensa.

Además, cerró diciendo que “me siento muy empoderado. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa”.

El joven de 27 años logró la presea dorada tras participar en Beijing 2008, con solo 14 años; Londres 2o12, donde ganó medalla de bronce; y Rio 2016.