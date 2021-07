VAR, polémica, eliminación: la jugada que sacó a la Roja femenina de Tokio

Pudo cambiar la historia de la Roja femenina. Fue o no fue gol. Aún ronda en la cabeza de las jugadoras e hinchas el polémico gol no cobrado por parte de la árbitra hondureña Melissa Borjas, en la derrota de la Roja femenina ante Japón por la cuenta mínima. Resultado que decretó finalmente la eliminación de las chilenas de Tokio 2020.

Corría el minuto 68. Chile y Japón empataban cero a cero en la última oportunidad de la Roja para meterse en los cuartos de final de Tokio. La pelota le quedó boteando a Yanara Aedo en el borde del área japonesa y decide enviar un centro de chilena. El balón fue impactado por Francisca Lara, dio en el palo y luego boteó en la línea. Las chilenas salieron enérgicamente a celebrar el gol, era el de la clasificación. Sin embargo, la jueza del partido desestimó el cobro.

En las imágenes de la transmisión oficial, se logra apreciar que el balón primero golpea en la línea, pero posteriormente toma una trayectoria que bien pudo permitirle traspasar completamente la línea de gol. Por el efecto que se aprecia tras el bote, la arquera japonesa claramente traspasa con sus guantes la línea de gol, pero la juez asistente no lo apreció así. Desgraciadamente para las chilenas, la árbitra no contaba con la tecnología adecuada que le avisa a través de un reloj si la pelota traspasó o no la línea de gol. Es decir, no había sistema de detección automática de goles. Por eso la jueza desestimó ir al VAR e indicó que continuara la jugada.

Luego de esta situación, las japonesas, tras una desconcentración de la Roja, anotaron el único y definitivo gol del partido. Eliminando a las dirigidas por José Letelier de la cita olímpica.

Yo entiendo de futbol cero, pero eso es un gol para todos Solo admiración y orgullo por las cabras #LaRojaFemenina#Tokyo2020 #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/or0cH8PEAx — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) July 27, 2021

La molestia de Tiane

A través de su Instagram, la capitana de la Roja femenina Christiane Endler expresó toda su molestia tras el gol no cobrado ante Japón.

La portera nacional posteó en su red social una imagen de la jugada polémica acompañada del siguiente mensaje: “Nos venden el cuento con que la tecnología se implementa para imponer justicia en el fútbol, justicia para todos? O solo para algunos? VAR dónde estabas?”.

Finalmente, concluyó la publicación etiquetando a las cuentas oficiales de la FIFA y los Juegos Olímpicos.