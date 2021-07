Conmoción en Tokio: Simone Biles se retira del All Around de los JJ.OO

La gimnasta estadounidense Simone Biles decidió dar un paso al costado y no disputará el All Around de los Juegos Olímpicos. La deportista no defenderá su título olímpico con el objetivo de privilegiar su salud mental.

La decisión fue anunciada por la federación estadounidense de gimnasia, USA Gymnastics, a través de un comunicado. “Tras una posterior evaluación médica, Simone se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental”.

“Continuará siendo evaluada a diario para determinar si participa o no en las competiciones individuales de la próxima semana”, agregó.

Biles toma la decisión luego de retirarse de la final por equipos el pasado lunes.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

— USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021