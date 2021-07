El conmovedor mensaje de Simone Biles

La gimnasta estadounidense Simone Biles agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras su retiro de, por ahora, dos finales en los Juegos Olímpicos de Tokio con el objetivo de privilegiar su salud mental.

“El torrente de amor y de apoyo que he recibido me ha hecho darme cuenta de que soy más que mis resultados y mi gimnasia, lo que nunca creí antes de verdad”, manifestó la deportista a través de sus redes sociales.

El comentario de la gimnasta es el primero que publica en sus redes sociales tras su retiro de la competencia por equipos y del All Around en Tokio 2020.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021