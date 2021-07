José Pedro Fuenzalida: “No hay excusas para el domingo, vamos con toda la intención de ganar”

El capitán de la Universidad Católica José Pedro Fuenzalida habló en la previa del clásico universitario. El polifuncional jugador de la UC señaló que no hay excusas para ese partido. Además, comentó la sensible baja que será Gustavo Poyet en la banca cruzada.

“Estamos bien preparados y no hay excusas, esperemos que el domingo sea un lindo partido. Vamos con toda la intención de ganar”, comenzó diciendo el Chapa.

Además, señaló que personalmente llega en buena forma al duelo. “He ido recuperando lentamente el nivel que quiero. Aún falta, pero pasé más de seis meses sin jugar los 90 minutos y eso ya lo estoy haciendo. Además, he podido jugar los partidos seguidos y eso me tiene muy contento”, indicó.

“Más allá de los detalles futbolísticos y físicos que tengo que mejorar, llego con muchas ganas a este clásico por lo que es, porque para mí siempre ha sido un partido muy especial. Tengo una motivación súper grande porque queremos ganar y seguir arriba”, continuó diciendo el volante cruzado.

Finalmente, se refirió a la sensible baja de Gustavo Poyet en el clásico, tras su expulsión en el duelo ante Antofagasta. “No tener al DT siempre será algo importante, así como perder a un goleador o a un jugador clave para el equipo. Existe esa apreciación previa de que el equipo se resiente y yo creo que con el técnico es lo mismo. Esperemos que no nos traiga consecuencia, pero en la previa siempre es algo que nos puede perjudicar en cierto modo”, cerró.

Recordemos que la UC visitará el próximo domingo a la Universidad de Chile a las 16 horas en una nueva versión del clásico universitario, la cual será transmitida, con una hora de previa, por Deportes en Agricultura.