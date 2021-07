Los cuatro puntos que la U le reclama al VAR

Que la U no juega bien, es un hecho de la causa. No hay dos opiniones para el transitar futbolístico de los azules en este campeonato. De hecho, aquel mal rendimiento le costó la salida del banquillo al venezolao Rafael Dudamel en junio pasado. Pero al interior del CDA no es la única preocupación que ronda por lo que sucede dentro de la cancha. En la cúpula directiva de Azul Azul y también dentro del camarín mira con preocupación lo que está ocurriendo con el VAR, al que específicamente le reclaman la pérdida de cuatro puntos, que hoy los tendria como exclusivos escoltas del campeonato.

Lo sucedido en Rancagua la noche del jueves frente a Ñublense agotó la paciencia en la cúpula azul. El árbitro Nicolás Gamboa sancionó un penal en los descuentos a insinuación del VAR por mano de Osvaldo González, desestimando revisar la génesis de la jugada, en la que Roberto Gutiérrez, protagonista directo en la acción con el defensor de la U, estaba fuera de juego. Apenas concluyó el partido, sonaron varios teléfonos en la ANFP recibiendo los reclamos de la gente de la U por la determinación que les impidió quedarse con los tres puntos.

“Es increible que nadie la haya mostrado la jugada completa. Era cosa de echar atrás unos segundos la imagen y se habrían dado cuenta del evidente offside”, reclaman en el CDA, todavía lamentándose por los puntos perdidos. Pero sus quejas van más allá: “Lo más grave a nuestro juicio es que aquí hubo un error de procedimiento porque si vamos al detalle del cobro del juez, las faltas en ataque no son revisables por el VAR. Y ahí partió todo mal. Él sancionó en primera instancia falta en ataque en contra de Osvaldo González”.

En la U no se olvidan lo que ocurrió en la tercera fecha del torneo, en La Serena, cuando el juez Ángelo Hermosilla cobró como gol un tiro libre de Mario Sandoval, que ponía en ventaja a los azules sobre los papayeros a dos minutos del final del compromiso, pero segundos después eché pie atrás en su decisión sin que hasta ahora haya explicado el por qué.

“En ese momento no recibió ninguna orden del VAR para revisar si finalmente su primera decisión estaba acertada y quedó la sensación de que se asustó por los reclamos de los jugadores de La Serena”, comentaron por entonces en el CDA. La posterior justificación de Jorge Osorio, el presidente de la comisión arbitral, para explicar la voltereta de Hermosilla solo terminó dejando más expuesto al juez del compromiso.

En Azul Azul analizan pedirle una reunión a Pablo Milad para conocer qué se está haciendo para mejorar el trabajo de los árbitros, pero fundamentalmente también para conocer el funcionamiento de la cabina de asistencia. “Si también hay que pedir una reunión con Jorge Osorio, lo vamos a hacer. Nos hemos sentido perjudicados y creo que en la ANFP están conscientes de que algo está fallando”, afirman en el CDA, donde están tan preocupados por el bajo nivel de juego del equipo, pero también por lo que ocurre con el VAR.