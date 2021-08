Alejandro Tabilo vence a Kokkinakis y alcanza su primera final en un Challenger

El tenista chileno Alejandro Tabilo (174º ranking ATP) venció al australiano Thanasi Kokkinakis (184º) y avanzó a la final del Challenger 80 de Lexington.

El nacional se impuso por 7-6, 6-7 y 6-3 en tres horas y 53 minutos de partido. Ahora Tabilo enfrentará al australiano Jason Kubler (272º), quien llegó a la instancia final tras dejar en el camino a Ernesto Escobedo (181º).

La final está programada para este domingo a las 14:00 hrs de Chile. Con su gran participación en el Challenger, Tabilo aseguró 21 puntos en el ranking ATP.

It's a FIRST #ATPChallenger final for 🇨🇱 Alejandro Tabilo!@AleTabilo_Tenis will play for the Lexington title after outlasting Kokkinakis 76(3) 67(7) 63. pic.twitter.com/W8stTgI0zB

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 1, 2021