Arley Méndez anuncia su retiro y confiesa consumo de cannabis previo a los JJ.OO: “Fue a propósito”

El chileno Arley Méndez confirmó su retiro del levantamiento de pesas tras despedirse de los Juegos Olímpicos.

El nacional levantó su primer arranque de 160 kilos. Sin embargo, no pudo frente a los 163 kilos del segundo y mostró algunos problemas físicos. En el tercer intento no pudo con los 165 kilos y en el envión, tras tres intentos, no pudo levantar los 190 kilos.

Una vez terminada su participación, Méndez conversó con TVN, donde informó su retiro del levantamiento de pesas, y confesó que el consumo de marihuana un mes antes de Tokio 2020 fue a propósito.

“Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, señaló el chileno.

Respecto al consumo de cannabis a un mes de su presentación, Méndez fue claro. “Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, explicó.

Méndez recibió una sación de la Agencia Internacional de Control tras su consumo de cannabis. El castigo lo mantuvo al margen de disputar cualquier competencia entre el 29 de junio y el 28 de julio.