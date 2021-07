¡Se volvió loco! La furia de Djokovic tras quedarse sin medalla en Tokio

El serbio Novak Djokovic se despidió de los Juegos Olímpicos sin obtener medalla. El número uno del mundo cayó en la definición del bronce ante el español Pablo Carreño (11º) por 4-6, 7-6 y 3-6, y mostró frustrado durante varios pasajes del partido.

Djokovic lanzó la raqueta hacia las gradas vacías cuando perdió un punto en el tercer set. Pero eso no fue todo. Cuando terminó el partido y antes de saludar al ganador, tiró su raqueta con fuerza hacia la red, dándole al logo de los Juegos Olímpicos.

Además, decidió bajarse del duelo por el bronce en el dobles mixto. De esta forma, dice adiós a Tokio sin conseguir ninguna medalla y sin la opción de quedarse con el inédito Golden Slam.

El tenista aseguró que intentará conseguir el oro olímpico –único título que le falta– en París 2024. “Sé que me recuperaré. Volveré a intentar ganar el oro en París 2024. Lamento haber decepcionado a los fans serbios, pero así es el deporte. Di todo lo que tenía en el tanque, que no era mucho”, sentenció.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ

— ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 31, 2021