Poyet se descarga con periodista tras la caída ante la U: “Sos un cómico”

Gustavo Poyet no lo pasa bien en Universidad Católica. El DT cosecha dos derrotas consecutivas y los cuestionamientos en su contra generaron molestia durante la rueda de prensa.

Así lo manifestó en la conferencia post partido. Al ser consultado por su continuidad, Poyet contestó irónicamente. “(Ríe) Sos un cómico. Escucha una cosita, esa pregunta se la debes hacer a los directivos, si puedes llegar a ellos y tienes la posibilidad de entrevistarlos”, respondió el DT.

“Yo me preocupo de lo mío que sé que funciona porque funcionó en cinco países diferentes del mundo. Yo soy el que decide quién juega y quién no, quién se queda y quién se va, esa es mi función. El club decide quién entrena y quién no, y son los responsables”, agregó.

“A mí me parece cómico. Acepto tu opinión, tú acepta la mía, no hay nada personal. Que no te gusta lo que digo… a mí puede no gustarme lo que tú dices. ¿No es eso democracia?”, cerró Poyet.