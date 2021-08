Simone Biles participará en la final de la barra de equilibrio en Tokio 2020

La gimnasta estadounidense Simone Biles estará presente en la final olímpica de la barra de equilibrios tras haberse retirado de cinco competencias por problemas de salud mental.

La noticia la confirmó la Federación de Gimnasia de Estados Unidos. “Estamos muy emocionados de confirmar que verán a dos atletas estadounidenses en la final de la viga de equilibrio”, informaron mediante un comunicado.

Así, la deportista de 24 años competirá en la última prueba de su disciplina, donde ya obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2016.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021