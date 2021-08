Un dilema costoso: el alto precio que sale despedir a Poyet

No lo pasa bien Gustavo Poyet en Universidad Católica. El técnico uruguayo acumula tanto derrotas en la cancha como tensiones fuera de ella, lo que ha hecho que muchos pongan en duda de que pueda llegar a fin de año. De aquel personaje afable y mesurado que aterrizó en Chile en marzo pasado quedo poco y nada. Hoy vive un momento de máxima alerta y su comportamiento luce errático dentro y fuera del campo de juego.

Desde que volvió el fútbol tras el receso de la Copa América todo se volvió cuesta arriba para Poyet. Apenas una victoria en 10 partidos jugados y para colmo varias polémicas con la prensa y los árbitros, lo han puesto en la mira de los hinchas y también de algunos directores de Cruzados, que no están cómodos con su comportamiento y del resto del cuerpo técnico. Las constantes expulsiones de los diversos colaboradores y del mismo Poyet es algo que está molestando de sobremanera en San Carlos de Apoquindo, poco acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones.

Pero lo que más incomoda en el club es el rendimiento en la cancha del equipo, que parece extraviado y sin rumbo. Y no solo por las derrotas que se vienen acumulando en el último tiempo. Aunque está claro que los rendimientos individuales en algunos casos también es bajo, lo cierto es que muchos miran con cierta desconfianza que Poyet pueda hacerle recuperar la memoria a un equipo poco acostumbrado a este tipo de crisis en los últimos años. Además, sus últimas declaraciones, tras la derrota ante la U, en el sentido de pedir refuerzos, cuando aquello ya estaba zanjado desde hace tiempo con el director deportivo, sorprendió a todos. Incluso los propios jugadores quedaron extrañados con esta nueva obsesión del charrúa.

Lo concreto es que si las derrotas se acumulan y los cuestionamientos hacia el técnico no se detienen desde dentro del club, se complicará mucho la estadía del uruguayo en San Carlos de Apoquindo. Pero su salida no sería fácil para la UC desde el punto de vista económico. Según informó El Mercurio, el despido del uruguayo le costaría a Cruzados cerca de US$ 525 mil, una cifra altísima para las arcas del club. Pese a que los directivos igualmente desmienten estar siquiera analizando esa posiblidad, lo cierto es que la preocupación está instalada y se agravará si los buenos resultados no aparecen.