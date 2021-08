¿Mauro Zárate a Colo Colo? Las chances del ex Boca para llegar a Macul

Colo Colo continúa la álgida búsqueda del delantero centro. Aunque nadie le saca de la cabeza a Gustavo Quinteros el nombre de Marcelo Moreno Martins, durante estos días apareció la opción de Mauro Zárate para reforzar el ataque del cacique.

El delantero de 34 años finalizó su vínculo con Boca Jrs. y está en búsqueda de nuevo club. Es por esto que, según informó Cristián Alvarado en Deportes en Agricultura, el jugador fue ofrecido a Colo Colo.

Uno de los pro que tendría el delantero para llegar a los albos es su nacionalidad. Recordemos que Zárate tiene padre chileno, por lo tanto no utilizaría un cupo de extranjero en el club.

Sin embargo, según informó Cristián Alvarado, el ex Boca no es opción en los albos. “La información que tenemos es que Colo Colo no está buscando ese tipo de jugador, con esas características. Me lo descartan de plano. Mauro Zárate no es opción para llegar a los albos. Insisto, el nombre que quieren es Marcelo Moreno Martins y por él están haciendo toda las gestiones”, cerró.