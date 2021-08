¡Otra mala noticia para los juveniles! No habrán sudamericanos Sub 20, Sub 17 ni Sub 15 este año

Duro golpe para el fútbol joven. Según informó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, este año no se realizarán los sudamericanos Sub 20, Sub 17 ni Sub 20.

En conversación con Radio Uruguay, el mandamás de la federación charrúa indicó que “lamentablemente quedaron suspendidos todos los torneos juveniles en Sudamérica, los que estaban en curso y los que estaban por comenzar. El Sub 17 femenino, el Sub 15, el Sub 17 y el Sub 20 masculino. No vamos a tener competiciones juveniles de selecciones este año”.

Según detalló Alonso, resulta imposible organizar un torneo de estas características, al menos durante el 2021. “Hoy, sin logística chárter ni logística hotelera apropiada es imposible desarrollarlos. La realidad de nuestro país es privilegiada al lado de otros países. Hacer la Libertadores Futsal fue realmente complicado hacer vía comercial los movimientos. Por tanto, este año no habrán torneos juveniles de selecciones”.