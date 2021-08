¿Qué será de su futuro? Nico Castillo busca club y no descarta volver a Chile

No fue México. No fue la MLS. Nicolás Castillo aún no sabe cómo continuará su carrera tras no ser inscrito en el actual torneo mexicano por el América. Recordemos que el chileno sufrió una trombosis que lo tuvo cerca de 19 meses fuera de las canchas y que recién el 4 de julio de este año volvió a ver minutos en un partido amistoso.

La decisión del cuadro mexicano hizo actuar rápido al delantero para buscar un nuevo club. La primera opción fue la MLS, debido a que su novia es estadounidense y se siente cómodo en el país norteamericano. Sin embargo, no recibió ninguna oferta; por lo cual, el nuevo destino fue descartado.

Luego, ante el intenso deseo de volver a pisar un terreno de juego y agarrar continuidad, el ex Universidad Católica no miraría con malos ojos volver a Sudamérica. En ese sentido, según consigna RedGol, Chile volvería a aparecer en el horizonte del goleador. Aunque el gran tope es el sueldo, ya que el goleador recibe en las Águilas una remuneración de 250 mil dólares mensuales, por lo que cualquier negociación debe contar con la aprobación del América, club dueño de su pase.

Recordemos que Castillo ya regresó a nuestro país en 2016 tras su irregular paso por Bélgica, Alemania e Italia, fichando por la Universidad Católica. En los cruzados fue bicampeón y se alzó, en ambos torneos, como el máximo goleador.

De esta forma, el jugador deberá esperar que algún equipo se interese en él en el próximo mercado de pases del campeonato chileno, el cual se abre a mediados de agosto.