El hijo de Poyet lo hizo de nuevo: ahora se encara con Zampedri

Los problemas se siguen acumulando en Universidad Católica. Y otra vez con Diego Poyet como protagonista. Tras el altercado que protagonizó el hijo del técnico con Edson Puch este martes, hoy se conoció un nuevo conflicto. Esta vez volvió a participar el colaborador del cuerpo técnico cruzado, quien tuvo un fuerte encontrón con el goleador de la UC, Fernando Zampedri.

Así lo dio a conocer El Mercurio, donde indicaron que “si el martes fue Edson Puch quien protagonizó una fuerte discusión con Diego Poyet, ayer fue el turno de Fernando Zampedri”.

“El conflicto con el vástago de Poyet nació por culpa de un tema recurrente en San Carlos: la poca credibilidad que genera el cuerpo técnico, tanto en referentes como en los futbolistas jóvenes, el escaso protagonismo que tiene el equipo cada fecha y lo náufrago que se ve al ‘Toro”, señaló el matutino.

Sobre esta situación fue consultado Gustavo Poyet en conferencia de prensa, donde no confirmó ni negó algún conflicto: “De lo que pasa adentro del club, no comento nada. No va con mi forma de ser. Tengo códigos desde muy chico. Lo que yo te puedo decir, por mi forma de ser y los códigos que me inculcaron, es que jamás comentaré algo que pasa en la interna”

De esta forma, con este nuevo conflicto y el discreto juego que muestra el cuadro cruzado; el barco de Gustavo Poyet comienza a naufragar por aguas tormentosas, mucho antes de llegar a su destino.